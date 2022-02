Les Marseillais, Le Reste du Monde, Squid Game... Les 1ères infos sur les prochaines télé-réalités de W9

Début février, on apprenait que Squid Game, la célèbre série de Netflix, devrait être adaptée en France en format télé-réalité. Ce dimanche 27 février 2022, Aqababe a confirmé l'info sur Instagram. "En juillet, nous aurons bien le tournage du nouveau programme à la Squid Game, avec exactement 50 candidats qui seront éliminés au fur et à mesure pour qu'il n'en reste qu'un" écrit-il en story, avant d'ajouter : "Sachez que l'émission version Squid Game est une télé-réalité d'enfermement !"... Une première depuis Secret Story 11 en 2017. Le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 7 sera donc décalé au mois de septembre et celui de la prochaine saison des Marseillais devrait se dérouler en décembre. Aucune info en revanche concernant Les Princes l'amour... On ne sait donc pas encore s'ils feront leur retour sur W9. En tout cas, cette année 2022 s'annonce radieuse pour tous les fans de télé-réalité !