Les Princes de l'amour 9 : W9 annonce la déprogrammation de l'émission !

Depuis le 29 novembre dernier, on peut suivre les aventures d'Illan Castronovo, Dylan Thiry, Anthony Alcaraz, Nathan, Lena, Yoly, Léana, Antoine Gorretti, dont le parcours a été spoilé, et tous les autres princes et princesses dans Les Princes de l'amour 9, tous les soirs sur W9. Mais, ce vendredi 4 février 2022, la chaine a lâché une petite bombe ! L'émission de télé-réalité va être déprogrammée, dès le lundi 7 février, très probablement faute d'audience. C'est la première fois que la neuvième chaine prend une telle décision pour l'un de ses programmes de télé-réalité phares. Que les fans se rassurent : ils pourront tout de même continuer de suivre les derniers épisodes sur 6play et Salto. A la place, W9 diffusera à 19h50 Un dîner presque parfait avec une spéciale Marseille.

Les Princes, un programme en perte de vitesse

Ce jeudi 3 février 2022, le programme avait réuni 357 000 téléspectateurs. À titre de comparaison, la saison précédente, diffusée entre le 30 novembre 2020 et le 14 février 2021, avait réuni une moyenne de 682 000 fidèles. Cette chute des audiences peut s'expliquer par le fait que de nombreux fans se plaignent du manque de sincérité des candidats qui, pour la plupart, y participent d'avantage pour faire augmenter leur nombre de followers que pour trouver l'amour. On peut aussi trouver une explication à cette chute par la diffusion sur la plateforme Salto. En effet, les épisodes y sont disponibles trois jours à l'avance, ce qui n'incite pas les fans à se ruer sur W9 chaque soir.

L'émission n'est pas le seul programme de télé-réalité à décevoir au niveau des audiences. 10 couples parfaits 5, actuellement diffusé sur TFX, n'a pas non plus le succès escompté. Ce jeudi 3 février, Anthony Matéo et ses camarades n'ont, par exemple, réunis que 183 000 fidèles. Ces résultats décevants devraient inciter les productions à se renouveler. Les téléspectateurs semblent en avoir marre de toujours retrouver les même émissions et les même candidats. La première saison des Princes a été diffusée en 2014 et celle de 10 couples parfaits en 2017... Certains peuvent donc trouver leurs concepts vieillissants. La fuite des téléspectateurs a d'ailleurs visiblement donné de nouvelles idées à certaines boites de prod puisqu'une adaptation de Squid Game en format télé-réalité serait dans les tuyaux.