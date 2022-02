Squid Game : la série Netflix bientôt adaptée en France... en format télé-réalité ?

La série sud-coréenne, dont la saison 1 est dispo sur Netflix et la saison 2 est en préparation, a cartonné dans le monde entier. Logique donc que Squid Game soit adaptée. Sauf que la série pourrait l'être en France... et en format télé-réalité, et non pas en fiction. Le casting serait ouvert à 200 participants et il y aurait 50 000 euros à gagner.

200 participants et 50 000 euros à gagner ? Le blogueur a précisé qu'il y aurait "un casting de 200 participants et en prime un gain de 50k € pour le survivant / vainqueur". 200 participants pour 50 000 euros à gagner à la fin, ce sera donc une assez grosse production ! D'autant plus que si l'émission s'inspire de Squid Game, les décors prévoient d'être oufs, car la série a misé gros là-dessus. Comme La Casa de Papel, Squid Game inspire Comme La Casa de Papel avant elle, qui est devenue un phénomène mondial avec une adaptation sud-coréenne, le retour en force de Bella Ciao ou encore les combinaisons rouges qui sont désormais vendues comme des costumes d'Halloween, Squid Game est aussi une série qui est entrée dans les tendances à l'international. C'est pour cela que les adaptations devraient se multiplier ! D'ailleurs, le YouTubeur Darko avait même recréé des scènes de Squid Game, notamment le 1, 2, 3 soleil mais en version paintball non-mortel, dans une vidéo YouTube avec Bastos, Julien Geloën et Léa, Zeljko et Zlatko (les frères de Darko) mais aussi leur petite soeur Tijana, Saam, Mai Lee, Charles de Funès, Vincent le stagiaire de Bastos devenu YouTubeur lui-même et Kim la presqu'assistante.