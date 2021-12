La Casa de Papel : vous n'avez pas compris les paroles de Bella Ciao selon Pedro Alonso (Berlin)

"Quand on me parle de Bella Ciao, je dis toujours d'aller regarder sur Google"

Mais Pedro Alonso pense que les gens n'ont toujours pas compris le sens de la chanson. Car tout le monde chante Bella Ciao depuis le succès mondial de La Casa de Papel, sans vraiment avoir compris les paroles. La preuve, "je me souviens que lors d'un festival dans le sud de la France, j'ai reçu un prix, et j'étais plein de gratitude. Il est clair que le maire de la ville était de droite et à la fin d'un coup il lance 'Maintenant on va chanter Bella Ciao' ! Et je me suis demandé si les gens savaient ce que signifie vraiment Bella Ciao" a raconté l'interprète de Berlin qui est dans la saison 5 malgré la mort de son perso.

L'acteur de La Casa de Papel a même confié : "Quand on me parle de Bella Ciao, je dis toujours d'aller regarder sur Google pour voir ce que les paroles veulent dire et que les gens comprennent ce chant révolutionnaire".

Car c'est un chant de révolte italien, qui "célèbre l'engagement dans le combat mené par les partisans, résistants pendant la Seconde Guerre mondiale opposés aux troupes allemandes alliées de la République sociale italienne fasciste, dans le cadre de la guerre civile italienne", comme le rappelle Wikipédia.

