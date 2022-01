Antoine (Les Princes de l'amour 9) : son aventure spoilée dès son arrivée par un ancien candidat furieux

La réponse d'Antoine

Antoine Goretti n'a pas tardé à répondre à cette attaque. "@charlesv_officiel il n'y a pas à être rageux toute sa vie 😂 move on p'tit gars, va au spa, fais des mixtape, j'en sais rien. PS : je l'ai dit direct que je la connaissais, donc tu ne sors aucune exclue 🤡" nargue l'ex de Julie Bertin. Mais le Dj ne lâche pas l'affaire et insiste : "tout était prévue en avance ! C'est juste prendre le téléspectateur pour un idiot. Comme l'ensemble du programme cette année ou tout est théâtrale... à commencer par Ilan et Isabeau".

Ce n'est pas la première fois que Charles exprime ses regrets suite à sa non-participation au tournage... "On m'a clairement manqué de respect, on m'a fait patienter des mois et des mois jusqu'à la dernière semaine de tournage fin septembre pour me dire au final qu'ils prenaient Antoine. Antoine qui était en couple à l'extérieur avec Anaïs ! Ils sont rentrés en plein fake... Pour moi il n'y a plus aucune sincérité dans ce programme" avait-il déjà déclaré en novembre dernier dans l'émission de Sam Zirah, Au jour d'Aujourd'hui.