Antoine (La Villa 5) balance sur sa rupture avec Julie : "Je lui servais à redorer son image"

Après leur rupture, à la suite du tournage de 10 couples parfaits 3, Julie et Antoine se sont laissés une seconde chance dans La Villa des Coeurs Brisés 5 et alors que tout semblait bien reparti entre eux, ils se sont séparés une fois l'aventure terminée. Oui il faut suivre. C'est Julie qui a annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux, en clashant son ex : "Je vois qu'en ce moment il me descend un peu en disant que j'ai soif de buzz (...) Quand monsieur dit que je meurs pour la télé, il me fait bien rire." Pas la même ambiance que dans l'émission...

"Elle m'a pris pour un c*n à la télé"

Antoine, lui, ne change pas de version et continue à dire que la candidate s'est remise avec lui juste pour la télé : "Tout le monde me disait que ça se voyait que y avait encore quelque chose entre Julie et moi. Même Lucie me disait qu'elle avait changé. Si tout le monde me disait ça, c'est que ça devait être vrai. Elle doit m'aimer pour qui je suis et en fait, pas du tout. J'étais le dernier mec qui restait, un mec qui pouvait l'aider à redorer son image pour la fin d'aventure. Effectivement, j'étais une chaussette."

L'ex-candidat de 10 couples parfaits 3 balance ensuite : "Cette Julie que j'ai connue dans l'aventure, c'est un personnage. Quand elle est dans une aventure, elle arrive à se convaincre qu'elle est vraiment attirée par quelqu'un, mais elle pense toujours à son image, car elle a envie de ça, elle a envie de télé. Elle n'est pas la même à l'extérieur. (...) Elle pas a attendu qu'on soit parti du Mexique pour draguer un autre mec. Le lendemain, elle ne me donnait déjà plus de nouvelles et elle sortait en boîte. Elle m'a pris pour un con à la télé." Il précise aussi que Julie l'a fui lors de leur retour en France.