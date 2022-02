All of Us Are Dead : quel âge ont les acteurs qui jouent les ados de la série ?

Les séries sud-coréennes sont plus populaires que jamais sur Netflix. Après Squid Game, Hellbound et The Silent Sea, la plateforme a donc dégainé sa nouvelle création originale : All of Us Are Dead. Le pitch ? Un groupe de lycéens doit tout faire pour survivre après la propagation d'un virus qui a transformé leurs camarades en zombies. Une série qui mêle The Walking Dead et les teen-shows qui cartonnent : en une semaine, on compte plus de 236 millions d'heures de visionnage dans le monde entier. Oui, rien que ça !

>> All of Us Are Dead : trop "violente" et "sanglante" ? Le réalisateur répond aux critiques <<

Pour l'instant, on ne sait pas si la série aura droit à une saison 2. Devant les épisodes, vous vous êtes peut-être demandés quel âge ont réellement les acteurs de la série. Car comme pour le casting d'Elite ou encore les acteurs de Sex Education, les stars de All of Us Are Dead n'ont plus trop l'âge d'être au lycée. Découvrez en images quel âge ils ont réellement.

L'âge des acteurs de All of Us Are Dead