Itzan Escamilla, Martina Cariddi, Manu Rios... quel âge ont les acteurs d'Élite ?

Quand on observe l'âge des acteurs dans une série pour ados, on peut avoir de mauvaises surprises. Comme le montrait une étude, de nombreux acteurs de séries pour ados ont une grosse différence d'âge avec les personnages qu'ils interprètent : la plupart ont en moyenne 8 ans de différence avec leurs persos.

Des acteurs pas si âgés dans Elite

Dans Elite, les différences d'âges ne sont pas si flagrantes. Dans la série, les personnages sont censés avoir environ 17/18 ans dans la saison 4. Si Claudia Salas (Rebeka) qui est l'actrice la plus âgée du casting (si on ne compte pas les acteurs jouant des adultes) a 26 ans (soit bien 8 ans de plus que son perso), la plupart des acteurs ont 23 ans, soit 5 ans de plus que ceux qu'ils interprètent. C'est le cas d'Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar) ou bien Georgina Amoros (Cayetana). La plus jeune du casting, Martina Cariddi (Mencia) a seulement 20 ans soit environ 2 ans de plus que son personnage.

