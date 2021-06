Elite saison 4 : Carla Díaz (Ari) a failli jouer un autre rôle dans la série

Finalement, la production s'est rendue compte que Carla Díaz correspondait plus au personnage d'Ari. "Ils ont apporté des changements au personnage ce qui a apporté plus de choses à jouer. Au final, j'aime beaucoup ce personnage et je me suis beaucoup amusée" a expliqué l'actrice.

"Ari devrait être polyamoureuse"

Dans son interview, l'actrice est aussi revenue sur l'une des intrigues principales de la saison 4 d'Elite : le triangle amoureux entre Aria, Guzmán (Miguel Bernardeau) et Samuel (Itzan Escamilla). Une situation que comprend l'actrice. "Je pense que c'est arrivé à tout le monde mais heureusement, je ne l'ai pas géré comme Ari. Je crois que c'est normal d'aimer deux personnes en même temps. Une t'apporte une chose et l'autre des choses différentes donc ça peut se comprendre. Ari devrait être polyamoureuse" a déclaré Carla Díaz