Elite saison 4 : ces deux stars de la série étaient amies avant de jouer ensemble

Les deux stars expliquent même qu'elles étaient plus proches et se voyaient plus souvent avant que Carla Díaz ne débarque dans Elite. Pourquoi ? Car au début de la saison 4, Ari et Cayetana ne partagent quasiment pas de scènes. C'est plus vers la fin de la saison que les deux personnages se retrouvent un peu plus souvent ensemble.

Carla Díaz et Georgina Amorós n'ont pas expliqué comment elles se sont rencontrées. Mais si on analyse leur filmographie, les deux actrices ont joué en même temps dans la série Seis hermanas. Peut-être est-ce sur ce tournage qu'elles ont sympathisé !