Elite : saviez-vous qu'un autre couple s'était formé sur le tournage ?

Ça ne date pas d'aujourd'hui : les tournages de films et séries donnent souvent naissance à de nouveaux couples, pour le plus grand bonheur des fans. La preuve avec Chase Stokes et Madelyn Cline de Outer Banks, Cole Sprouse et Lili Reinhart de Riverdale, Camila Mendès et Charles Melton de la même série, ou encore Eliza Taylor et Bob Morley de The 100. Elite n'échappe pas à la règle.

Un autre couple est né sur le tournage d'Elite

La série espagnole a même vu naître plusieurs couples... qui n'auraient malheureusement pas duré. Ester Exposito, l'interprète de Carla Rosón Caleruega, s'est ainsi mise en couple avec l'acteur Álvaro Rico (Polo), avant de rompre durant l'été 2019. Jaime Lorente (Nano) et Maria Pedraza (Marina Nunier Osuna) auraient eux aussi rompu à croire les rumeurs.

Georgina Amoros (Cayetanna Grajera) en couple avec un producteur

Ce n'est pas tout : Georgina Amoros (Cayetanna Grajera) a elle aussi rencontré l'amour sur le tournage d'Elite... mais avec un des producteurs exécutifs. Si l'actrice a officialisé sa relation avec Diego Betancor depuis mars, les amoureux seraient ensemble depuis plus d'un an déjà ! Discrets au début de leur relation, ils s'affichent de plus en plus souvent ensemble sur les réseaux sociaux. A Hawaï ou à San Diego, ils semblent plus amoureux que jamais !