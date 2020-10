Maria Pedraza (Elite) et Jaime Lorente séparés ? La rumeur relancée avec ces photos

Alors que Ester Exposito est toujours en couple avec Alejandro Speitzer, Maria Pedraza et Jaime Lorente, eux, sont de plus en plus discrets, à tel point que pas mal de leurs fans se demandent s'ils n'auraient pas rompu. D'après les infos de Hola, ils se seraient séparés début 2020 avant de se laisser une seconde chance au mois de mars, mais depuis, ils ne s'affichent presque plus ensemble sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il ? Les deux acteurs de La Casa de Papel et d'Elite se seraient-ils réellement séparés ?

Maria Pedraza proche d'un autre...

Difficile de le savoir, mais certains internautes ont de nouveau eu des doutes sur leur rupture en découvrant des photos de Maria Pedraza proche d'un autre homme, Juanjo Almeida, sur Instagram : "Toi et moi dans toutes nos versions. Mon âme soeur. Je t'aime jusqu'à l'univers et au-delà. Joyeux anniversaire @juanjo_almeida", a écrit en légende l'ex-interprète de Marina dans Elite.

Un petit vent de panique a été semé sauf que si on checke le compte de Juanjo Almeida, on constate que le mannequin connaît Maria Pedraza depuis longtemps et qu'ils semblent être plus meilleurs potes qu'en couple. En bref, la relation entre Jaime Lorente et l'actrice est compliquée à suivre depuis quelques mois maintenant. Pourtant, les deux stars semblent toujours ensemble, comme l'a laissé entendre Maria Pedraza sur Insta le 3 octobre 2020.