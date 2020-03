Maria Pedraza (Elite) et Jaime Lorente toujours en couple ? On a la réponse

Jaime Lorente et Maria Pedraza toujours en couple ?

Alors que Alvaro Rico et Ester Exposito ont rompu, Maria Pedraza et Jaime Lorente, eux, sont (apparemment) toujours en couple, mais de nombreux internautes ne peuvent s'empêcher de se poser des questions, d'autant plus que la dernière photo des deux acteurs ensemble sur les réseaux sociaux remonte à août 2019.

Alors, leur relation est-elle toujours d'actualité ou sont-ils séparés depuis plusieurs mois ? Eh bien, la réponse devrait vous plaire puisque Jaime Lorente et Maria Pedraza n'ont pas rompu ! Ils ont été photographiés en amoureux dans les rues de Madrid il y a quelques jours : les photos sont à découvrir ICI. Si l'on en croit les infos de Hola, les deux stars d'Elite se seraient séparées avant de se laisser une seconde chance.

Des nouveaux projets

Après avoir collaboré ensemble dans La Casa de Papel, Elite et le film Tu emmènerais qui sur une île déserte ?, Maria Pedraza et Jaime Lorente travaillent désormais séparément. L'interprète de Denver a fini de tourner la série El Cid, à voir bientôt sur Amazon Prime Video, et sera prochainement à l'affiche de The Last Kilometer. De son côté, l'actrice espagnole a joué dans Top Boy, show diffusé sur Antena 3, et dans le long-métrage The Summer We Live.