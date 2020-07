Ester Exposito (Elite) en couple avec Alejandro Speitzer : elle confirme enfin ❤️

Alors que Maria Pedraza et Jaime Lorente sont toujours en couple et Omar Ayuso a officialisé sa relation avec Alonso Diaz, Ester Exposito, elle, s'est séparée d'Alvaro Rico et a aujourd'hui un nouvel homme dans sa vie. L'heureux élu ? Un acteur mexicain du nom d'Alejandro Speitzer. Vous l'avez peut-être vu dans El Club sur Netflix.

Ester Exposito officialise avec Alejandro Speitzer

Les deux stars seraient apparemment ensemble depuis octobre 2019, mais les rumeurs ont commencé lorsqu'elles ont été aperçues ensemble dans les rues de Madrid, avec la mère d'Ester Exposito, et lors d'un voyage à Tulum, au Mexique, vers le mois de mars 2020. Elles se sont intensifiées avec les photos du bisou entre le pote d'enfance de Danna Paola et Ester Exposito.

Leur relation est aujourd'hui officielle puisque l'interprète de Carla dans Elite l'a enfin confirmée ! C'est sur Instagram qu'Ester Exposito a confirmé son couple, en postant une photo d'Alejandro Speitzer seul avec marqué en légende : "Rome et toi" accompagné d'un émoji coeur brisé. Les amoureux, qui se sont rencontrés sur le tournage de la série Someone Has To Die, prochainement dispo sur Netflix, seraient-ils séparés le temps des vacances ?