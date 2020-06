Omar Ayuso (Elite) en couple : il officialise avec Alonso Diaz ❤️

En allant sur le compte Insta d'Alonso Diaz, on découvre une vidéo en l'honneur d'Omar Ayuso publiée le 26 mars : la star d'Elite et son petit ami sont donc ensemble depuis plus de deux mois. Le complice d'Aron Piper à l'écran avait lui aussi teasé leur relation, de manière un peu plus osée : il avait partagé une capture d'écran de leur visio sur lequel Alonso Diaz est nu. Instagram a signalé et supprimé cette publication : "Instagram m'a censuré une ode à l'amour, mais ne censura pas une ode à moi-même", a réagi Omar Ayuso.