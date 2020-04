Ester Exposito (Elite) en couple avec Alejandro Speitzer : le bisou qui confirme la rumeur

"Ce que j'ai vécu avec Ester, parce que nous ne sommes plus ensemble, même si je l'aime toujours beaucoup, a été bénéfique", a annoncé Alvaro Rico en octobre 2019. Eh oui, les deux stars d'Elite se sont séparées après un an de relation : leurs emplois du temps n'étaient apparemment plus compatibles. Leur rupture a pas mal attristé les fans de la série espagnole... qui espèrent les voir se remettre en couple. Malheureusement, ils vont devoir se faire à l'idée qu'un retour de flamme n'est pas en projet, du moins pour le moment.

Alvaro Rico oublié, Ester Exposito est de nouveau en couple !

Si Alvaro Rico semble toujours célibataire depuis qu'il n'est plus avec Ester Exposito, son ex-petite amie, elle, serait de nouveau en couple avec Alejandro Speitzer, acteur mexicain vu dans la série El Club sur Netflix et ami d'enfance de Danna Paola (Lu dans Elite). Leur histoire aurait commencé en octobre dernier, soit peu de temps après la rupture de l'interprète de Carla avec Alvaro Rico. Ils n'ont pas officialisé leur relation, mais ils ont été aperçus très proches dans les rues de Madrid et lors d'un séjour à Tulum au Mexique.

Et ce n'est pas tout : Ester Exposito et Alejandro Speitzer ont été grillés en pleine séance de bisous par les paparazzi comme on peut le voir sur CES PHOTOS. Bon ben, il n'y a plus trop de doutes, l'actrice espagnole a réellement oublié son ex dans les bras du beau brun de 24 ans, avec qui elle a travaillé dans le show de Manolo Caro, Someone Has To Die. Pas trop déçus ?