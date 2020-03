Ester Exposito (Elite) de nouveau en couple après sa rupture avec Alvaro Rico ?

Si Jaime Lorente et Maria Pedraza sont toujours en couple, ce n'est plus le cas d'Ester Exposito et Alvaro Rico. Et alors que l'interprète de Polo dans Elite semble célibataire depuis sa rupture, son ex, elle, aurait retrouvé l'amour dans les bras d'un autre acteur espagnol. Le nom du supposé heureux élu ? Alejandro Speitzer.