Dans les séries, les ados sont joués par des acteurs adultes et ce n'est pas une bonne chose

Evidemment, on peut noter quelques exceptions dans cette mode tristement répandue. Taylor Momsen n'avait par exemple que 14 ans lors de la saison 1 de Gossip Girl (le même âge que Jenny Humphrey), Sasha Pieterse, de son côté, avait seulement 13 ans lors du tournage du pilote de Pretty Little Liars où elle jouait Alison DiLaurentis.

Pourquoi il est plus facile d'engager des adultes

Si les séries engagent des acteurs plus vieux, c'est avant tout pour des raisons légales. Aux Etats-Unis où la loi sur le travail des mineurs dans l'industrie du cinéma et de la télévision varie dans chaque Etat, travailler avec une personne non majeur impose de nombreuses contraintes. Comme par exemple un nombre limité d'heures sur le tournage, l'impossibilité de tourner à certaines heures, des pauses plus nombreuses mais aussi l'organisation de cours sur le tournage. Un acteur mineur doit aussi être accompagné d'un parent ou d'un tuteur. Employer un mineur est donc non seulement plus contraignant mais aussi plus cher.

Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les studios optent pour des acteurs plus âgés. Ce choix est aussi esthétique et moins contraignant pour le développement des intrigues des personnages. Esthétique car, comme le rappelle Rebecca Feasey, prof spécialisée dans les médias de l'Université de Bath Spa, au Royaume Uni, à Study Breaks, "la puberté n'est pas vraiment la plus agréable à voir à l'écran." Cette dernière ajoute aussi que les changements survenant chez des adolescents comme la croissance ou la mue chez les garçons présente un problème de "continuité" pour les studios.

Quant au développement des intrigues ? En recrutant des acteurs ayant plus de 18 ans, les studios sont plus libres d'inclure des scènes de sexe ou bien des intrigues liées à des sujets plus sensibles comme la drogue, l'alcool ou bien des relations problématiques comme avec un élève et son professeur. Dans Pretty Little Liars, Aria a 16 ans quand elle sort avec son prof, Ezra. Mais les acteurs, eux, ont 3 ans de différence, ce qui est moins "scandaleux" aux yeux du public.

Ce standard est très éloigné des réels corps des adolescents

Même si nous avons l'habitude d'être bombardés de physiques parfaits dans les séries, cela peut tout de même avoir des conséquences sur la façon dont certains perçoivent leur propre corps. Les adolescents sont parmi les plus susceptibles d'être impactés par ces standards de beauté. "Dans les séries d'ados d'aujourd'hui, les acteurs ne ressemblent pas physiquement à des adolescents. Maintenant, cette perspective ou ce standard sont très éloignés des réels corps des adolescents et la possibilité d'être mécontent de son corps augmente" explique Beth Daniel, prof en psychologie de l'Université du Colorado, à Slate.

Barbara Greenberg, psychologue et spécialiste des adolescents et de la famille, confie de son côté à Teen Vogue : "Cela peut faire croire que les ados sont censés être sublimes tout le temps." En effet, une personne de 20 ans aura une apparence plus consistante contrairement à un ado. "Parfois, ils sont plus minces ou plus gros, ils ont des boutons, leurs cheveux changent. Et tout cela est normal" rappelle la psychologue qui ajoute : "Cela peut mener à des problèmes d'image et de comparaison."