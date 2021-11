Alice in Borderland saison 2 : la date de sortie dévoilée et il va falloir être très patient

Une saison 2 pour Alice in Borderland

Pour notre plus grand bonheur, l'Asie et Netflix, c'est une histoire d'amour qui n'est pas près de prendre fin. Ce mardi 9 novembre 2021, Hwang Dong-hyuk - le créateur de Squid Game, a révélé être en discussions avec la plateforme pour faire revenir la série événement de cette fin d'année pour une saison 2. Ce mardi 10 novembre 2021, c'est au tour d'Alice in Borderland de faire parler d'elle.

Ce n'est pas un secret, un an après la mise en ligne de sa saison 1, une suite a été commandée par Netflix. Et cela vient d'être confirmé, Kento Yamazaki y reprendra son rôle de Ryôhei Arisu, tandis que Tao Tsuchiya se glissera de nouveau dans la peau de Yuzuha Usagi. Mais ce n'est pas tout, après nous en avoir mis plein les yeux l'an passé, Shinsuke Satô a également été officialisé en tant que réalisateur des nouveaux épisodes. De quoi nous soulager et nous promettre une continuité très réjouissante.

La date de sortie connue, premiers teasing

Malheureusement, derrière cette bonne nouvelle se cache une annonce moins réjouissante. Et pour cause, il faudra attendre beaucoup (beaucoup) de temps avant de pouvoir découvrir cette suite. Sortez votre agenda et notez : c'est en décembre 2022 que la saison 2 sera enfin ajoutée au catalogue de la plateforme, qui vient de s'entretenir avec les médias japonais. Et oui, c'est loin.

Une déception pour tous les fans, même si on peut en revanche déjà s'attendre à découvrir très rapidement de premières images. Dans une vidéo promo dévoilée par Netflix (voir ici), il a en effet été annoncé que le tournage était actuellement en cours au Japon. A ce sujet, Kento Yamazaki n'a d'ailleurs pas hésité à teaser ce qui nous attendra à l'écran, "Quel est l'objectif du jeu ? Vont-ils réussir à retourner dans le monde réel ? Quelle est la réponse tant recherchée par Arisu. On va continuer à travailler très dur afin que vous puissiez continuer à apprécier la série jusqu'à son terme". Faut-il comprendre que la saison 2 sera également la dernière ? A suivre.