Netflix annule sa meilleure série après deux saisons : les fans prêts à tout pour la sauver, le créateur aussi !

C'est l'un des mauvais côtés de Netflix. Si la plateforme nous gave régulièrement de séries, films ou documentaires, certains passent complètement inaperçus puisqu'ils sont noyés dans une marée de contenus. Et forcément, cette injustice a souvent des conséquences sur les séries en question : puisqu'on n'en parle pas (et que la plateforme n'en fait pas la pub), peu de personnes les regardent et les séries sont donc annulées.

On a déjà eu l'exemple plusieurs fois, notamment ces derniers mois. Il y a quelques jours, on apprenait que la série Mal & fils lancée le 28 octobre 2022 était annulée après une petite saison, malgré sa présence dans le top 10. Idem un peu plus tôt dans l'année pour First Kill, la série de vampires qui avait aussi été annulée après une seule saison. Mais il n'y a pas que les nouvelles séries qui sont concernées.

>> Netflix : le plus mauvais film est français et possède la magnifique note de 0/100 ! Cocorico... <<

Le 10 novembre 2022, Netflix mettait en ligne la saison 2 de Warrior Nun, plus de deux ans après la sortie de l'excellente saison 1. La série avec Alba Baptista faisait son retour sans aucune promo, mais avec un gros soutien des internautes, déçus de voir que la plateforme ne mettait pas en avant la série, pourtant très bien reçue par la critique. Et forcément, la sentence est tombée...

Pas de saison 3 pour Warrior Nun, malgré un score parfait

Un mois après la sortie de la saison 2, les fans de Warrior Nun ont eu le coeur brisé ce mardi 13 décembre. Sur ses réseaux sociaux, le créateur et showrunner Simon Barry a annoncé l'annulation de la série. "Je viens d'apprendre que Netflix ne renouvellera pas Warrior Nun. Toute ma reconnaissance va vers les fans qui ont travaillé si dur pour faire parler de la série, pour l'amour que vous m'avez donné, ainsi qu'aux acteurs et à toute l'équipe. C'était un privilège de faire partie de ça" a-t-il écrit sur Instagram.

Il n'a pas été le seul à réagir : Alba Baptista a aussi posté un tweet. "Travailler sur Warrior Nun a été un chapitre très spécial de ma vie. Merci aux acteurs et à l'équipe d'avoir tout donné. Merci aux fans qui nous ont aimés et soutenus. Je vous ai vu et je vous aime. Tout ça, c'était pour vous. Je suis pour toujours reconnaissante" a écrit l'interprète d'Ava.

Une suite à venir ? Le showrunner veut trouver une solution

Mais les fans ne comptent pas lâcher Warrior Nun maintenant : dès l'annonce de l'annulation, de nombreux internautes ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour demander le retour de la série, avec le hashtag #SaveWarriorNun. "Comment ne pas renouveler une série moderne, pleine d'humour, de dérision, d'action, touchante, avec des propos philosophiques saupoudrés tout le long, avec une communauté de fans engagée, créative qui produit tellement d'art autour de ça ! #SaveWarriorNun Netflix bordel !" écrit par exemple un internaute.