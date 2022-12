Netflix : le plus mauvais film est français et possède la magnifique note de 0/100 ! Cocorico...

Un véritable gâchis

Un bide retentissant et gênant qui, sur le papier, n'avait pourtant pas lieu d'être. Adapté de la célèbre BD de Rick Remender (bien connu des fans de comics), The Last Days of American Crime a été réalisé par un habitué des blockbusters, à savoir le Français Olivier Megaton (Le Transporteur 3, Taken 2 & 3), et est porté par un joli casting composé de Michael Pitt (Boardwalk Empire, Hannibal), Anna Brewster (Only Human, Versailles) ou encore Édgar Ramírez (Carlos, American Crime Story).

Côté histoire, ce projet avait également de quoi satisfaire tout le monde avec un concept classique mais efficace : dans un futur proche et dystopique, le gouvernement des USA s'apprête à mettre en oeuvre son arme ultime pour mettre fin à la criminalité : une émission d'ondes puissante censée annihiler toute volonté criminelle. Dans le même temps, le pays souhaite mettre en place un système de cartes monétaires numériques rechargeables à travers des stations spécialisées afin de supprimer l'argent physique et ainsi mettre fin aux braquages. Face à cela, Graham Bricke - criminel de génie, imagine le plan parfait pour braquer l'une de ces machines de rechargement, tout en sachant que le temps lui est compté.

Malheureusement, entre sa durée interminable, son scénario incompréhensible qui condense trois tomes en un film, ses situations déjà vues (et clichées !) et finalement une certaine ambition gâchée par les moyens donnés, The Last Days of American Crime ne décolle jamais et possède une lourdeur particulièrement déplaisante.