A l'origine d'un record historique, ce film français explose tout sur Amazon Prime Video

Alors que la France rayonne déjà à la Coupe du Monde 2022 (oui, on a décidé de faire comme si le match contre la Tunisie n'avait jamais existé), le pays peut également se targuer d'une autre performance incroyable. Et pour une fois, ce n'est pas lié à la compétition qui se déroule au Qatar, mais à notre créativité dans le monde du cinéma.

Un carton historique pour un film français

Depuis son lancement, Amazon Prime Video peut se targuer d'avoir un catalogue plutôt qualitatif en terme de contenus originaux, que ce soit avec les séries (Les Anneaux de pouvoir, The Boys ou encore The Marvelous Mrs Maisel) ou au niveau des films (Bienvenue en Amérique 2, The Tomorrow War, My Policeman), qui n'a pas forcément à rougir face à Netflix.

Or, si toutes les oeuvres citées ci-dessus sont d'origine étrangère, sachez que la plateforme peut également compter sur ses créations françaises pour cartonner. C'est en tout cas ce que viennent d'annoncer les dirigeants ce jeudi 1er décembre 2022. Au détour d'une conférence de presse, il a en effet été révélé que le film Overdose signé Olivier Marchal était devenu le contenu Amazon Original non-anglophone le plus regardé à travers le monde depuis... la création de Prime Video en 2016. Le twist ? Le film n'a été mis en ligne que le 4 novembre dernier !

Un film coup de poing efficace

Un succès hallucinant mais également peu surprenant. Tandis qu'on ne présente plus Olivier Marchal aujourd'hui - il est le réalisateur de 36 quai des Orfèvres ou Braquo, ce film possède tous les ingrédients pour en mettre plein les yeux et nous garder sous tension durant l'intégralité de l'histoire. Adapté du best-seller Mortels Trafics de Pierre Pouchairet, Overdose suit l'enchevêtrement de deux affaires : un go-fast à venir que Sara (Sofia Essaïdi) - dirigeante d'une brigade des stupéfiants à Toulouse, doit interpeller au plus vite, et une série de meurtres sur laquelle enquête Richard (Assaâd Bouab) - chef de la brigade criminelle de Paris, et qui semble liée à cette opération.

Percutant, intense et violent, Overdose - dont la bande-annonce est disponible dans notre diaporama, ne révolutionne clairement pas le genre, mais il reste malgré tout un bon thriller qui nous tient en haleine et nous offre du grand spectacle comme il faut.