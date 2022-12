Ce film sur un ours sous coke s'annonce comme le plus gros délire de 2023 (et c'est presque une histoire vraie)

Ne cherchez plus, on l'a déjà trouvé : le meilleur film de l'année 2023 s'intitulera Cocaine Bear (Crazy Bear en VF) et débarquera au cinéma le 15 mars en France. Au programme ici ? Comme son titre l'indique, attendez-vous un thriller mi-comédie, mi-horrifique aussi WTF que déjanté qui a tout pour devenir culte.

Le film le plus barré et sanglant de l'année est là

Réalisé par Elizabeth Banks (Hunger Games, Pitch Perfect) et porté par un casting incroyable composé entre autres de Alden Ehrenreich (Solo, A Star Wars Story), Ray Liotta (Les Affranchis, Shades of Blue), Keri Russell (The Americans) ou encore Brooklynn Prince (Home Before Dark), Cocaine Bear racontera l'histoire d'un ours qui, après avoir ingéré de la drogue larguée par les airs par des trafiquants, se mettra à démembrer et tuer tout le monde dans sa forêt.

Et comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, le résultat à l'écran promet d'être jouissif. Joli hommage aux slashers dont il devrait reprendre les codes pour notre plus grand bonheur, ce film ne devrait également rien s'interdire et ainsi nous offrir des séquences sanglantes et gores comme on les aime entre deux blagues sadiques et ridicules. Autant dire qu'après les comédies romantiques clichées que l'on se tapera tous à la Saint-Valentin, Cocaine Bear s'amusera à nous nettoyer les yeux de la meilleure des façons.

Une histoire (presque) vraie

Fun fact (pas si fun quand on y pense) : ce film est adapté de faits réels. Enfin, une micro-partie. En 1985, des trafiquants ont effectivement largué près de 40kg de drogue par avion dans la forêt nationale de Chattahoochee-Oconee aux USA. Malheureusement pour eux, un ours l'a trouvée avant tout le monde et s'est alors amusé à dévorer pour plusieurs millions de cocaïne. Cependant, plutôt que de tuer tout ce qui bougeait autour de lui, le pauvre animal a simplement fait une overdose et est tristement décédé.