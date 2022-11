Avatar 2 : la somme complètement folle que le film doit rapporter pour être rentable

Après plusieurs années particulièrement compliquées suite à la pandémie de Covid-19, les spectateurs font petit à petit leur retour en salles obscures. Mais seront-ils présents pour le grand retour d'Avatar ? Ces dernières années, certaines franchises ont tenté un come-back qui ne s'est pas toujours soldé par un succès. Ce fut le cas de Matrix avec la sortie du 4ème volet, Matrix : Resurrections, en décembre 2021. Le film n'a rapporté que 157 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 190 millions de dollars.

Autant dire que pour James Cameron, ça doit être un peu le stress actuellement. Le réalisateur planche depuis des années sur la suite d'Avatar, le premier volet étant sorti en 2009, et beaucoup d'espoirs reposent sur la sortie d'Avatar : la voie de l'eau qui déterminera le futur de la franchise.

Un budget fou pour Avatar 2

Il y a 13 ans, Avatar était un énorme succès. Aujourd'hui encore, il reste le film le plus rentable de l'histoire du cinéma avec plus de 2,9 milliards de dollars de recettes devant Avengers : Endgame (2,7 milliards de dollars) et Titanic (2,1 milliards de dollars). Pour sa suite, James Cameron a mis les gros moyens, en créant de nouvelles technologies par exemple. Même s'il n'a jamais dévoilé le coût de ce projet pharamineux, les experts s'accordent pour dire que les studios Disney et 20th Century Fox auraient dépensé sans compter pour le film. 250 millions de dollars auraient été nécessaires rien que pour la production, sans compter tout le marketing autour de la sortie du long métrage. Il ne s'agit pas du tournage le plus cher de l'histoire (ce prix revient à Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence qui a coûté 379 millions de dollars en 2011) mais il s'approche du haut du panier.

Cette somme folle que le film doit absolument dépasser

Dans une interview donnée à GQ, James Cameron a donné un indice concernant la rentabilité du film. Evoquant le prix, le réalisateur a confié qu'Avatar 2 avait été "p*tain de cher". "Il faudrait que l'on soit le 3ème ou 4ème film le plus rentable de tous les temps. C'est la limite. C'est comme ça qu'on sera rentable" a-t-il déclaré. Traduction ? Avatar : la voie de l'eau doit rapporter au minimum 2 milliards de dollars pour être une réussite. Oui, ça fait mal !

Pour l'instant, le réalisateur est confiant en son film. "Je pense que le film va faire beaucoup d'argent" a-t-il expliqué. Bon, James Cameron a quand même un plan au cas où ce serait un flop. Car en plus d'Avatar 2, trois suites sont déjà en route et le 3ème volet a été tourné en même temps que le deuxième film. "Le marché pourrait nous dire que nous aurons terminé dans 3 mois, ou nous pourrions être à moitié finis. Ce qui signifierait 'OK, terminons l'histoire avec le troisième film et ne continuons pas indéfiniment', si ce n'est tout simplement pas rentable..." avait-il expliqué.

Avatar : la voie de l'eau sort au cinéma le 14 décembre 2022.