Matrix 4 - Resurrections : bande-annonce impressionnante, Neo et Trinity dans un reboot explosif

Cette année, Noël sera organisé le 15 décembre. La raison ? C'est à cette date que l'on aura le droit au plus beau des cadeaux : la sortie au cinéma du film Matrix 4 - Resurrections réalisé par Lana Wachowski et porté par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Un projet casse-gueule sur le papier, 18 ans après la sortie du dernier épisode de la première trilogie, mais qui nous promet de très belles choses à l'écran.

Matrix 4, pour le bonheur des yeux

Ce jeudi 9 septembre 2021, Warner Bros a en effet mis en ligne la première bande-annonce de ce projet très attendu des fans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce film nous caressera la rétine à chaque plan. C'est bien simple, on pourrait faire pause toutes les secondes et imprimer les images pour les afficher sur nos murs tant ce Matrix 4 est d'une perfection visuelle incroyable à travers ses décors et costumes ou sa direction d'acteur.

Côté mise en scène, Lana Wachowski s'est également fait plaisir. Malgré un casting plus vieux qu'en 1999, ce nouvel épisode s'annonce tout aussi badass à travers des scènes de combat intenses aux chorégraphies imaginatives. L'action sera une nouvelle fois primordiale et se retrouvera ainsi au coeur de séquences toutes plus folles et explosives les unes que les autres.

Un reboot qui interroge

Enfin, concernant l'histoire, c'est la grosse interrogation de ce trailer. Si vous vous dites "j'ai rien compris" en regardant la vidéo, ça n'a rien d'anormal. Alors que Neo apparaît ici comme hanté par des souvenirs qu'il imagine être de simples cauchemars, le héros de Keanu Reeves va en réalité devoir de nouveau plonger dans la Matrice afin de... livrer ce qui semble être un combat identique au tout premier film.

Et c'est justement ce point qui nous intrigue. La bande-annonce s'amuse clairement à mettre en avant de nombreux (très nombreux !) clins d'oeil au début de la saga, comme pour nous faire croire à un reboot complet, ce qui serait pourtant aussi inutile que lourd. De fait, on ne peut que se demander ce que Lana Wachowski a réellement préparé avec ce film et quel twist étonnant sera proposé pour relancer cet univers.