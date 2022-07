Avatar 2 durera 3h : "c'est okay d'aller pisser", James Cameron défonce déjà les critiques sur la durée du film

La durée d'Avatar 2 dévoilée

13 ans après sa sortie au cinéma, Avatar va enfin avoir le droit à une suite. En effet, c'est le 14 décembre prochain que James Cameron proposera Avatar 2 : la voie de l'eau qui, comme son titre l'indique, nous permettra de suivre les nouvelles aventures de Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) dans une partie aquatique de Pandora.

Un retour au cinéma que les fans du premier épisode n'espéraient plus tant ce projet a été repoussé à de nombreuses reprises et dont l'attente sera récompensée d'une très belle façon dans les salles obscures. Le réalisateur l'a confié auprès du magazine Empire, ce nouvel opus devrait durer près de trois heures afin de nous offrir une expérience toujours plus immersive et spectaculaire.

James Cameron remet déjà les critiques à leur place

A ce sujet, le réalisateur a déjà tenu à prévenir les spectateurs : ils pourront garder leurs critiques dans leur bouche vis-à-vis de cette durée. Alors qu'il a pleinement confiance en son film pour ne pas ennuyer ou fatiguer le public, il estime surtout qu'il est désormais déplacé de déplorer une telle caractéristique alors même que l'on vit à l'ère du binge-watching. "Je ne veux entendre personne pleurnicher au sujet de la durée du film, quand tout le monde passe déjà son temps assis à binge-watcher une série pendant 8 heures", a-t-il déclaré à Empire.

Et il faut croire que ce "débat" le saoule tout particulièrement, puisqu'il s'est déjà préparé à entendre des retours très spéciaux à ce sujet. "Je peux quasiment déjà écrire une partie des futures critiques, 'Ce film aux trois heures interminables...', a ironisé James Cameron, plus passionné que jamais. Franchement, foutez-moi la paix. J'ai déjà vu mes enfants s'installer pour se faire un marathon de 5 épisodes d'une série à la suite".

"C'est okay de se lever pour aller pisser !"

Puis, quand on lui fait remarquer que la différence entre un film de trois heures au cinéma et un binge-watching à la maison, c'est que l'on peut faire des pauses pour aller aux toilettes quand on est chez nous, le cinéaste a prouvé qu'il avait là aussi la réponse parfaite. Au programme ? Selon lui, il faut tout simplement arrêter de croire que c'est un drame de louper trente secondes d'un film.

"Il y a un grand changement de paradigme social qui doit enfin se mettre en place et c'est celui-ci : il faut comprendre que c'est okay de se lever pour aller pisser !", a martelé James Cameron. Et dans le pire des cas ? Il faudra revenir au cinéma pour découvrir les scènes manquantes.

En même temps, si ça peut motiver les spectateurs à ne plus boire et manger n'importe comment durant une séance, on ne peut que valider les films de 3h.