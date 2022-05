Avatar 2 : décors sublimes et nouvelle guerre dans une bande-annonce magnifique

12 ans, 11 mois et 29 jours. Ou plus simplement (et plus vertigineux) 4 746 jours. De quoi s'agit-il ? De la durée qui sépare la sortie d'Avatar au cinéma (le 16 décembre 2009) à sa suite, Avatar 2, attendue le 14 décembre 2022 sur nos écrans. Une attente interminable qui, si l'on en croit la première bande-annonce, devrait néanmoins être parfaitement récompensée.

Des décors magnifiques pour Avatar 2

En effet, alors que le grand public est clairement passé à autre chose depuis et a vu d'autres franchises s'emparer du cinéma ces dernières années (Marvel avec son MCU, Vin Diesel avec ses Fast & Furious, Disney avec ses nouveaux Star Wars), James Cameron n'a jamais cessé de travailler dans l'ombre afin de donner vie aux nouvelles aventures de Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana), désormais parents, et mettre en scène une Pandora plus impressionnante et épique que jamais.

Et le moins que l'on puisse dire en découvrant les premières images (voir dans notre diaporama), c'est que le réalisateur a tenu toutes ses promesses. Avatar 2 - La voie de l'eau sera clairement un film à voir au cinéma et surtout pas sur PC (et encore moins sur téléphone dans le métro !) tant la technologie utilisée par Cameron et son équipe s'annonce bluffante. Les séquences sous l'eau - décrites comme inédites dans l'histoire du cinéma, se révèlent déjà magnifiques, tandis que les décors autour, différents de ceux du premier film, nous en mettent plein les yeux et nous laissent espérer quelques instants féériques.

Une histoire "too much" ?

Seule ombre au tableau dans cette bande-annonce ? Alors que les thèmes de la famille et de l'écologie seront au coeur de tout, cette histoire sera également marquée par une intrigue tristement clichée avec un énième affrontement avec les humains. Oui, voir des Na'Vis surfer sur leurs créatures volantes avec une mitraillette à la main, ça nous sort un peu de l'ambiance et rend l'ensemble quelque peu ridicule. A voir ce que cela donnera réellement au cinéma, mais on a un peu peur...