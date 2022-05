Fast and Furious 10 : Vin Diesel responsable de la démission du réalisateur ? L'acteur accusé d'être une diva sur le tournage...

Il y a quelques jours, on apprenait avec surprise le départ du réalisateur Justin Lin du projet Fast and Furious 10, alors même que le tournage venait de débuter. Une véritable secousse dans l'univers de la franchise tant le cinéaste l'a marquée de son empreinte en signant 5 de ses films depuis 2006, mais une situation qui était visiblement inévitable.

Vin Diesel, une attitude déplorable sur les plateaux de Fast 10 ?

En cause ? Selon les premières révélations faites dans la presse aux USA, il se murmure que Justin Lin n'en pouvait tout simplement plus du comportement de Vin Diesel - l'interprète de Dom et véritable star de la saga. "Diesel arrive en retard sur les plateaux, il ne connait pas ses répliques et il apparait hors de forme physiquement", a notamment dévoilé une source au New York Daily News.

Des propos qui font écho aux plaintes de Dwayne Johnson (Hobbs) en 2016, son ancien partenaire sur les films, ponctués par un "Personne ne veut attaquer Vin Diesel officiellement, mais tout le monde sait" de la source du Daily News, ce qui laisse entendre que l'acteur serait tout puissant sur le tournage et y ferait donc la pluie et le beau temps.

Justin Lin fatigué du comportement de l'acteur

Face à de telles révélations, le studio Universal a déjà tenté d'éteindre l'incendie en déclarant auprès du Hollywood Reporter, "Tous les différends créatifs qui ont mené au départ de Justin Lin étaient avec le studio, mais jamais avec un producteur ou un membre du casting". Une version crédible ? Pas vraiment si l'on en croit les propres sources du journal.

A en croire le Hollywood Reporter - média très sérieux, Lin aurait eu un "désaccord majeur" le 23 avril dernier avec Vin Diesel à l'occasion d'une réunion en petit comité. Lassé de voir l'acteur passer son temps à réécrire l'histoire et lui donner des notes/directives, le réalisateur aurait tout simplement claqué la porte. "Justin en a finalement eu assez et a dit, 'Ce film ne mérite pas d'abimer ma santé mentale'", a révélé une source. Deux jours plus tard, il trouvait un accord avec Universal pour quitter son poste.