Fast and Furious 10 : Jason Momoa sera le grand méchant du prochain film

C'est officiel, Fast and Furious 10 sera le dernier film de la saga. Ou plutôt "les derniers films" puisque cette ultime histoire sera divisée en deux épisodes. Un événement très attendu des fans et de Vin Diesel, impatient de pouvoir remettre son plus beau débardeur blanc, qui devra néanmoins se faire sans Dwayne Johnson.

Jason Momoa au casting de Fast and Furious 10

A la suite de son clash avec Vin Diesel, l'interprète de Hobbs - qui a récemment eu le droit à son propre spin-off, n'a pas souhaité reprendre son rôle à ses côtés. Une déception pour celui qui incarne Dominic Torreto ? Pas vraiment. La nouvelle a été confirmée ce vendredi 28 janvier 2022, c'est une autre star du DCEU qui vient donc de trouver un accord afin d'intégrer le casting pour faire le show.

De qui s'agit-il ? D'après le compte Twitter officiel de la franchise, c'est Jason Momoa, aka Aquaman, qui a tout simplement accepté de rejoindre cette grande famille. Pour l'heure, peu d'informations sont encore connues sur son rôle, mais Variety assure déjà qu'il sera opposé à la bande de Dom - toujours composée de Tyrese Gibson (Pearce), Ludacris (Tej), Michelle Rodriguez (Letty) et Sung Kang (Han). Autrement dit, la petite équipe va une nouvelle fois devoir lutter contre un méchant aussi charismatique que badass pour sauver le monde ! Et forcément, on a hâte d'assister au combat.