Dwayne Johnson : Vin Diesel "manipulateur", il le recale pour un retour dans Fast and Furious 10

Ce n'est pas un secret pour les fans de la saga Fast and Furious : Dwayne Johnson et Vin Diesel ne s'entendent pas. Sur le tournage du 8ème film de la saga, un gros clash aurait eu lieu entre eux : Dwayne Johnson trouverait Vin Diesel irrespectueux et invivable sur les tournages. Des propos que The Rock continue d'assumer, même plusieurs années après. En novembre, Vin Diesel a tendu une perche à son ennemi pour faire la paix. Dans un post Instagram, il a supplié l'acteur de signer pour le 10ème volet de la saga, évoquant aussi Paul Walker et ses enfants.

Dwayne Johnson refuse de revenir dans Fast and Furious

Un message qui n'a pas vraiment attendri ni même convaincu Dwayne Johnson. L'acteur vu récemment dans Red Notice sur Netflix a même confié ne pas avoir apprécié ce post publié le mois dernier. The Rock a confié avoir été "très surpris" de découvrir ce message, d'autant plus que cela fait déjà plusieurs mois qu'il a prévenu Vin Diesel et la production qu'il ne reviendrait pas dans la franchise. "En juin, Vin et moi avons parlé, pas sur les réseaux sociaux, je lui ai dit directement - en privé - que je ne reviendrai pas dans la franchise. J'étais ferme mais cordial et je lui ai dit que je soutiendrai toujours le casting et que je veux que la franchise ait du succès mais qu'il n'y avait aucune chance que je revienne" a-t-il expliqué à CNN, ajoutant que l'équipe d'Universal qui produit la saga Fast and Furious avait compris et soutenu sa décision.

>> QUIZ Fast and Furious : es-tu un(e) vrai(e) expert(e) de la saga ? <<

"C'est un exemple de sa manipulation"

Malgré ça, Vin Diesel a donc tenté de le faire changer d'avis et The Rock n'apprécie pas. Preuve que la hache de guerre n'est pas enterrée, il a même ouvertement taclé son "ennemi". "Le post public de Vin est un exemple de sa manipulation. Je n'ai pas aimé le fait qu'il parle de ses enfants mais aussi de la mort de Paul Walker. Qu'il les laisse en dehors de ça !" a-t-il lâché, ajoutant : "Nous avions parlé il y a des mois et nous avions un accord clair. Mon but était de terminer cette aventure géniale de Fast and Furious avec de la gratitude et de la grâce. C'est dommage que cette histoire ait troublé les choses". Malgré cela, Dwayne Johnson a souhaité beaucoup de succès à la franchise pour la suite. Beau joueur !