Vin Diesel supplie Dwayne Johnson de revenir pour Fast and Furious 10 "pour Paul Walker"

Si certaines stars jouent des amis ou des amoureux à l'écran, il n'est pas rare qu'il y ait de vraies tensions quand les caméras arrêtent de tourner. Eh oui, les rivalités sont partout et surtout à Hollywood ! Et ce ne sont pas Vin Diesel et Dwayne Johnson qui vont nous contredire. Sur le tournage du 8ème volet de Fast and Furious, il y a eu un gros clash entre les deux stars. Depuis, la hache de guerre n'est pas enterrée. Pourquoi de telles tensions ? Celui qui joue Hobbs reproche à l'interprète de Dom d'être invivable et irrespectueux sur les tournages. The Rock avait d'ailleurs assumé ses propos et expliqué en octobre dernier qu'il n'était toujours pas en bons termes avec son "rival". Pourtant, Vin Diesel vient de lui tendre une nouvelle perche pour arranger les choses.

Vin Diesel invite Dwayne Johnson à faire la paix et à revenir pour la fin de Fast and Furious

Quelques mois après la sortie de Fast and Furious 9 (ou Fast 9 tout simplement), Vin Diesel travaille à fond pour préparer le dernier volet de la saga. Divisé en deux parties, ce 10ème film est prévu pour avril 2023 et pour 2024 avec le retour de Justin Lin à la réalisation. Si la plupart des acteurs devraient revenir, Dwayne Johnson, lui, n'a pas (encore ?) signé pour apparaître dans ces deux films. Et Vin Diesel est un peu désespéré on dirait. Pourquoi ? L'acteur qui a récemment assisté au mariage de Meadow, la fille de Paul Walker, a sorti les rames pour convaincre son meilleur ennemi de reprendre son rôle... en postant un message bien mielleux sur Instagram.

"Mon petit frère Dwayne" a commencé par écrire celui qui joue Dom Toretto sur Instagram, faisant dans les gros sentiments en évoquant... ses enfants. "Comme tu le sais, mes enfants t'appellent Oncle Dwayne. Il n'y a pas une fête où ils ne t'envoient pas tous leurs voeux... le temps est venu. L'héritage nous attend" a d'abord écrit Vin Diesel avant de supplier The Rock de revenir... pour honorer une promesse faite à "Pablo" alias Paul Walker.