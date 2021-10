Paul Walker : sa fille Meadow mariée, Vin Diesel a remplacé l'acteur d'une façon très émouvante

En juin dernier, Vin Diesel se confiait sur sa relation avec Meadow Walker, la fille de Paul Walker - son partenaire sur la saga Fast & Furious et ami dans la vie, décédé le 30 novembre 2013 à la suite d'un accident de la route.

Auprès de Extra, il assurait notamment l'avoir prise sous son aile ces dernières années et la considérer aujourd'hui comme une véritable membre de sa famille : "Elle est la première personne à me souhaiter bonne fête lors de la fête des pères. (...) La voir avec mes enfants est l'une des choses les plus magnifiques. Il y a des moments où je la vois jouer avec Pauline [sa fille de 6 ans] et ça me touche profondément, car je ne peux qu'imaginer ce que mon frère peut penser en voyant ça."

Vin Diesel accompagne Meadow Walker pour son mariage

Et ce rôle de "père adoptif", Vin Diesel en extrêmement fier et le prend très au sérieux. Aussi, comme on peut le découvrir sur le compte Instagram de Meadow Walker, il n'a pas hésité à occuper une place très importante lors du plus beau jour de la vie de la jeune femme.

En effet, c'est ce vendredi 22 octobre 2021 que Meadow Walker a dit "oui" à Louis Thornton-Allan, son compagnon, dont elle a officialisé leur relation seulement cet été. Un heureux événement auquel a bien entendu assisté le comédien, puisqu'il a tout simplement mené la jeune mariée jusqu'à l'autel (voir les images ci-dessous). Un moment symboliquement très fort et chargé en émotion, qui nous rappelle à quel point Vin Diesel ne triche pas quand il parle de sa "famille" et de l'amour qu'il porte à tous ses proches.

On souhaite beaucoup de bonheur aux mariés et on espère retrouver Meadow Walker à l'écran dans un futur épisode de Fast & Furious.