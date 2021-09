Paul Walker : l'hommage de sa fille Meadow Walker pour ce qui aurait dû être son 48ème anniversaire

Vin Diesel toujours présent

En parlant de Vin Diesel, si le comédien n'a étonnamment pas rendu d'hommage à Paul Walker sur son propre compte, sa présence et son soutien sur les réseaux de Meadow n'a à l'inverse rien d'une surprise. Il l'a confié en juin dernier, il se sent extrêmement protecteur envers Meadow Walker depuis la disparition de son ami.

Auprès de Extra, il assurait ainsi qu'elle était aujourd'hui considérée comme un membre de sa propre famille, "Elle est la première personne à me souhaiter bonne fête lors de la fête des pères. (...) La voir avec mes enfants est l'une des choses les plus magnifiques." Des instants magiques et importants qui ne laissent jamais insensible l'homme aux débardeurs, "Il y a des moments où je la vois jouer avec Pauline [sa fille de 6 ans] et ça me touche profondément, car je ne peux qu'imaginer ce que mon frère peut penser en voyant ça."

De là à dire qu'il invitera Meadow Walker dans le dernier film Fast & Furious afin de rendre un bel hommage à son père et conclure la saga en beauté... On y croit.