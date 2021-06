Fast and Furious 10 : Meadow Walker, la fille de Paul Walker, au casting ? Jordana Brewster y croit

Fast and Furious 9 n'a pas encore été dévoilé (sa date de sortie est programmée le 14 juillet 2021), mais de nombreux fans pensent déjà à Fast and Furious 10. Et pour cause, celui-ci sera le dernier film de la saga et pourrait, à en croire Jordana Brewster, accueillir au casting Meadow Walker, la fille de Paul Walker.