Meadow Walker, la fille de Paul Walker dans Fast & Furious 10 ? Vin Diesel réagit

La fille de Paul Walker dans Fast & Furious 10 ou un spin-off ? Vin Diesel réagit

Meadow Walker, la fille de Paul Walker, pourrait à son tour jouer dans un film de la franchise Fast & Furious. La saga qui a fait connaître les personnages de Brian O'Conner (Paul Walker), Dom Toretto (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez) ou encore Mia (Jordana Brewster) pourrait en effet accueillir la fille de l'acteur décédé, comme le pensaient de nombreux fans. Car quand la question a été posée à Vin Diesel par un journaliste du Daily Pop de E ! News, il a avoué que ce n'était "pas exclu". "Laissez-moi juste - sans vous donner tous les secrets de Fast 10. Disons simplement que rien n'est exclu" a-t-il précisé.

D'autant plus que Meadow Walker, la fille de Paul Walker, s'est assurée que l'héritage de son père soit honoré en se rendant sur les tournages de Fast & Furious. Son oncle Cody, le frère de Paul Walker, est lui aussi proche de la production des films, puisqu'il a doublé son frère dans Fast & Furious 7. La saga est donc devenue une affaire de famille, et on ne serait pas étonné de voir Meadow dans l'un des futurs films de la franchise Fast & Furious.

D'autant plus qu'après Fast & Furious 9, qui sortira le 14 juillet 2021 au cinéma en France, soit 20 ans après le premier film Fast & Furious sorti en 2001, il y aura un 10ème volet prévu pour 2023 : Fast & Furious 10. Et après ça, même si Vin Diesel a confirmé la fin de Fast & Furious, il y a des spin-offs prévus : la suite d'Hobbs & Shaw (avec Dwayne Johnson et Jason Statham) et un film centré sur les personnages féminins. Reste donc à savoir dans quel film Meadow Walker pourrait apparaître.

Vin Diesel revient sur la mort de Paul Walker et comment elle a été adaptée pour la saga Fast & Furious

Vin Diesel est aussi revenu sur la mort de Paul Walker, en 2013 : "Nous avons arrêté le tournage de Fast & Furious 7 pendant environ 5 mois parce que nous étions en train de réfléchir à ce que nous allions faire, tout en faisant notre deuil". "Et le studio a accepté une décision audacieuse, qui était de permettre au personnage d'exister dans notre mythologie" a-t-il ajouté.