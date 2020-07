Paul Walker : sa fille Meadow retrouve les enfants de Vin Diesel

Et de son côté, Meadow avait aussi écrit un très beau message d'anniversaire à Vin Diesel. Celui-ci avait d'ailleurs déclaré sur Instagram : "Je me rappelle à quel point je suis chanceux de t'appeler mon frère. Les larmes ne partent jamais mais elles changent... du deuil à la grâce. On espère seulement te rendre fier. En parlant de ça, devine avec quel message je me suis réveillé... Un message de ta fille. Meadow m'a envoyé son amour pour cette journée. Wow, elle me connaît si bien. Elle a ton coeur".