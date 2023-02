Paul Walker a failli jouer Superman au cinéma : la révélation inattendue sur la star de Fast and Furious, balancée par un acteur recalé

En 2006, c'est Brandon Routh qui endossait le célèbre rôle de Clark Kent dans le film Superman Returns de Bryan Singer, marquant le grand retour du super-héros de DC au cinéma après 19 ans d'absence. Un véritable soulagement pour les fans du Kryptonien qui attendaient ce retour avec impatience (on peut noter qu'ils avaient tout de même eu droit aux séries Lois & Clark et Smallville entre temps), et un projet miraculeux.

Quand Paul Walker et Brendan Fraser auraient pu être Superman

Et pour cause, cette nouvelle adaptation des aventures de Superman avait connu de nombreux rebondissements en coulisses et avait même été annulée une première fois. Au début des années 2000, c'était en effet J.J. Abrams (alors créateur des séries Felicity et Alias, et scénariste de Armageddon) qui avait initialement été recruté par Warner Bros afin d'écrire un film intitulé à l'époque Superman - Flyby.

A cet effet, et avant même que le studio ne mette finalement son véto préférant prendre une autre direction avec la licence, ce n'était donc pas Brandon Routh qui était alors envisagé pour le rôle. Comme vient de le confier l'acteur Brendan Fraser (Doom Patrol), c'était au contraire lui et d'autres stars du moment qui étaient au centre de toutes les discussions.

"Je me souviens que tout le monde à Hollywood était testé pour Superman", a-t-il confié au micro d'Howard Stern. Je crois qu'en 2002/2003, nous étions encore six ou sept mecs à auditionner. Je me souviens que Paul Walker était juste avant moi. C'était vraiment en mode Usual Suspects".

