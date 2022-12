9 ans après la mort de Paul Walker, on chiale toujours devant les hommages de sa fille Meadow et de Vin Diesel

Le 30 novembre 2013 reste un jour noir pour tous les fans de Fast and Furious. Ce jour-là, Paul Walker, qui est alors en plein tournage de Fast and Furious 7, se rend avec son ami Roger Rodas à un événement de charité pour sa fondation. Après avoir quitté les lieux, les deux hommes circulent dans une Porsche Carrera à une vitesse très élevée (entre 130 et 150 km/h dans une zone limitée à 70km/h) quand ils sont victimes d'un accident. La voiture s'encastre contre un lampadaire et prend feu. Le médecin légiste dévoilera plus tard que l'acteur de 40 ans est mort suite au traumatisme et à des brûlures.

Cette mort soudaine avait choqué le monde entier et ses proches avaient ensuite porté plainte contre la célèbre marque de voiture pour "décès causé par la faute d'autrui" et dénoncaient des problèmes mécaniques. Sa fille Meadow, 15 ans ans à l'époque du drame, avait ensuite trouvé un accord avec la marque. Chaque année, la jeune femme rend évidemment hommage à son célèbre papa. Elle est d'ailleurs toujours proche de Vin Diesel, qui l'avait même conduite jusqu'à l'hôtel lors de son mariage.

Nouveaux hommages à Paul Walker

Ce jeudi 30 novembre 2022, pour les neuf ans de la mort de Paul Walker, plusieurs stars de la franchise Fast and Furious ont évidemment rendu hommage à celui qui incarnait Brian O'Conner. C'est par exemple le cas de Jordana Brewster qui tenait le rôle de sa femme, Mia, dans la franchise. Partageant des photos prises sur le tournage de Fast and Furious 7, l'actrice confie : "Quand il est décédé il y a 9 ans, je ne pouvais pas comprendre pourquoi et comment une personne si pleine de vie pouvait nous être prise si soudainement. Le mieux que je puisse faire pour l'honorer, c'est être présente, aimer et faire le mieux. Et répandre la joie comme seul lui le pouvait".