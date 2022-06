Paul Walker (Fast and Furious) : magnifique hommage à venir à Hollywood, 10 ans après sa mort

L'année prochaine sera marquée par un triste anniversaire. Le 30 novembre 2023, cela fera en effet déjà dix ans que Paul Walker a trouvé la mort à la suite d'un accident de voiture. Un drame qui avait choqué le monde entier à l'époque et dont ne s'est toujours pas remis Vin Diesel, son partenaire sur la saga Fast and Furious, en témoignent ses nombreux hommages émouvants postés sur les réseaux sociaux.

La carrière de Paul Walker bientôt célébrée

Cependant, sa famille n'a aucunement l'intention de passer de longs mois à déprimer à l'approche de cette triste date. Aussi, alors que l'inoubliable interprète de Brian aurait également fêté ses 50 ans en 2023, tous ses proches ont décidé de célébrer sa vie et sa carrière d'une façon joyeuse et heureuse en lui offrant l'un des plus beaux cadeaux pour un artiste.

La nouvelle a été révélée cette semaine,Paul Walker aura tout simplement le droit à sa propre étoile sur l'emblématique Walk of Fame, cette célèbre rue à Hollywood (Californie, USA) qui met à l'honneur les plus grandes stars au monde. Un magnifique hommage qui permettra d'immortaliser son talent et son oeuvre aux yeux du public et qui verra le comédien s'ancrer un peu plus dans la famille de Fast and Furious. Et pour cause, alors que Vin Diesel y a déjà eu le droit en 2013, Ludacris (Tej Parker) sera lui aussi récompensé en 2023 !

On attend désormais avec impatience la date de la cérémonie et la liste d'invités. Néanmoins, on peut déjà se préparer à un discours émouvant de Vin Diesel.