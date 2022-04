Mort de Paul Walker : l'éternel regret de Vin Diesel sur ce drame

Hommage émouvant à Paul Walker

Devant ce souvenir émouvant d'une époque heureuse, l'acteur s'est immédiatement plongé dans une nostalgie puissante et bouleversante. "Il ne se passe pas un jour sans que je ne veuille revenir en arrière afin de dissuader Pablo de rentrer à Los Angeles pour le week-end de Thanksgiving [moment de sa mort, ndlr], a-t-il regretté. Chaque film Fast que je fais se doit toujours d'honorer de façon profonde mon frère Pablo. Dans le monde réel, je veillerai toujours sur sa famille, parce que dans le vrai monde, il est de ma famille".

Un discours déchirant ponctué de ses souvenirs émus au moment de mener la fille de Paul Walker à l'autel ou de l'engagement pris envers la mère de l'acteur au moment de le faire revenir à l'écran, qui a finalement vu Vin Diesel rappeler l'importance de son partenaire et son personnage dans cette saga, "Fast n'aurait jamais pu en être là sans l'amour profond et cette amitié entre Dom et Brian, nés en 2001. (...) Je n'aurais jamais de repos tant que je ne vous rendrais pas fier, ainsi que lui et l'univers".

Autrement dit : Vin Diesel est toujours triste de l'absence de Paul Walker et il a tout fait pour incorporer du mieux possible Brian et sa famille dans la fin de Fast and Furious.