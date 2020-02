Fast and Furious : Vin Diesel donne des nouvelles du spin-off féminin

Rien n'arrête la franchise Fast and Furious ! Le 20 mai prochain, les fans pourront découvrir en salles le neuvième film dont la première bande-annonce avec un retour surprise a été dévoilée vendredi dernier. Mais au-delà des aventures de Dom et ses amis, l'univers de la saga va s'étendre. C'est déjà le cas puisque le spin-off Hobbs and Shaw avec Dwayne Johnson et Jason Statham est sorti en août 2019 mais c'est loin d'être fini.

Le spin-off féminin de Fast and Furious avance

En janvier 2019, Vin Diesel annonçait sur son compte Instagram que trois spin-off centrés sur Fast and Furious étaient en préparation. Parmi eux ? Un film dérivé centré sur les héroïnes féminines. A l'époque, l'acteur qui joue le rôle de Dominic Toretto depuis le premier film avait dévoilé avoir découvert un premier pitch pour ce potentiel film dont il est le producteur. Un projet toujours dans les cartons ! La semaine dernière, il a confirmé que ce film était toujours bien en préparation. "J'ai créé un spin-off féminin. Le script va arriver le mois prochain donc on verra bien" a confié Vin Diesel au sujet du projet. L'an dernier, il avait annoncé que Nicole Perlman, Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet s'occuperaient du scénario.

Reste à savoir sur quel personnage féminin ce futur film sera centré. Va-t-il mettre en avant Letty (Michelle Rodriguez) ou Ramsey (Nathalie Emmanuel) ou bien les producteurs vont-ils miser sur de nouvelles héroïnes ? Réponse à venir !