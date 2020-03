Hobbs & Shaw 2 : Dwayne Johnson prépare une suite au spin-off de Fast & Furious

Hobbs & Shaw bientôt de retour

Tandis que la sortie de Fast & Furious 9 a été repoussée à 2021, ce qui ne devrait pas faire plaisir à Vin Diesel, Dwayne Johnson et son équipe profitent du confinement imposé un peu partout sur Terre suite à l'épidémie mondiale de coronavirus pour préparer une suite à Hobbs & Shaw, le premier spin-off de la célèbre franchise.

A l'occasion d'une session de questions/réponses organisées sur son compte Instagram, l'interprète de Hobbs a tout simplement déclaré : "Nous sommes actuellement en train de développer le prochain film Hobbs & Shaw et je suis particulièrement excité par ce projet".

Une suite en préparation

Cependant, n'espérez pas voir cette suite se concrétiser avant plusieurs années. Le comédien l'a précisé, ce développement ne fait que commencer, "On doit désormais réfléchir aux idées et à la direction vers laquelle on souhaite se diriger". Surtout, on le sait, il prépare déjà un autre film très important pour sa carrière : Black Adam. Et avec la suspension de nombreuses productions et de nombreux tournages, tous les projets de l'acteur devraient logiquement être décalés dans le temps.

Quoi qu'il en soit, cette annonce - qui n'a rien d'une surprise au regard du succès du spin-off au box-office, nous pose de nombreuses questions : le grand vilain teasé à la fin du film sera-t-il l'adversaire principal du duo ? Vanessa Kirby (la soeur de Shaw) sera-t-elle de retour ? Ryan Reynolds aura-t-il une place plus importante à l'écran ? D'autres héros de Fast & Furious seront-ils présents ? On a hâte de le découvrir.