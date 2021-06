Vin Diesel sur la fin de Fast & Furious : "Toutes les histoires méritent une vraie fin"

Les aventures de Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner (Paul Walker), Letty (Michelle Rodriguez) ou encore Mia (Jordana Brewster), remplie d'action et de voitures, ont fait rêver de nombreuses personnes dans le monde entier. Et malgré la mort tragique de l'acteur principal Paul Walker, la saga Fast & Furious a continué. Après Fast & Furious, 2 Fast 2 Furious, Fast & Furious : Tokyo Drift, Fast & Furious 4, Fast & Furious 5, Fast & Furious 6, Fast & Furious 7, Fast & Furious 8 et le spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw avec Dwayne Johnson et Jason Statham, Fast & Furious 9 sera bientôt sur nos écrans en France. 20 ans après le premier film, sorti en 2001, Fast & Furious 9 sera en effet présenté en avant-première au Festival de Cannes, avant de sortir le 14 juillet 2021 au cinéma (il est déjà sorti aux États-Unis, en Chine ou encore en Russie).

Vin Diesel annonce la fin de Fast & Furious : "Toutes les bonnes choses ont une fin"

Mais Vin Diesel a annoncé ce 10 juin 2021 l'arrêt de la franchise Fast & Furious, à Associated Press (AP). "Toutes les histoires méritent une vraie fin. Je sais que les gens ont l'impression que la saga n'a pas besoin de se conclure, mais toutes les bonnes choses ont une fin" a ainsi déclaré l'acteur.

Pourquoi arrêter Fast & Furious malgré le succès de la saga ? C'est une décision de la société de production Universal Pictures, comme l'a fait savoir Vin Diesel. "Il y a des raisons d'en finir. Je pense que la franchise le mérite" a-t-il aussi ajouté, "La franchise est née du bitume, du béton. Le monde a soutenu cet oustider à un point où il a surpassé toutes les autres franchises. Mais celle-ci a une âme, et cette âme doit se reposer".

Un 10e film déjà prévu

Vin Diesel a bien précisé qu'après Fast & Furious 9, il y aura encore un autre film : le 10ème volet est prévu pour 2023 et la production devrait débuter prochainement. Et après, ce sera la fin de la saga, si on ne compte pas les spin-offs puisqu'un film centré sur les personnages féminins et une suite de Hobbs & Shaw sont prévus.