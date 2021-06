Vin Diesel rend (encore) hommage à Paul Walker : "J'espère te rendre fier"

En novembre 2013, la famille Fast and Furious était endeuillée après la mort de Paul Walker. L'acteur, alors âgé de 40 ans, a été victime d'un accident de la route avec un ami et tous deux ont péri dans le drame. A l'époque, le tournage du 7e film de la franchise battait son plein et l'acteur avait été remplacé par ses frères à l'écran. Pour Fast and Furious 9, Mia (Jordana Brewster) sera de retour, ce qui a fait craindre une possible mort de Brian chez les fans. Une théorie démentie par le réalisateur Justin Lin qui a assuré que "Brian reste une énorme partie cet univers". En tout cas, Paul Walker est toujours dans les pensées des fans... et pas que.

Vin Diesel rend hommage à Paul Walker

7 ans après sa mort, Vin Diesel, qui a nommé l'une de ses filles en hommage à Paul Walker, est toujours touché par le décès de son ami. L'interprète de Dom ne manque pas une occasion de rendre hommage à celui qui jouait Brian et l'a montré encore une fois. Sur Instagram, il a posté une photo où il pose en compagnie de Paul Walker. "A quelques semaines de la sortie de F9... En pré-production pour le dernier film qui commence dans quelques semaines... @meadowwalker (la fille de Paul Walker, ndlr) m'a envoyé cette image pour me dire à quel point elle la rend heureuse. Naturellement, je suis rempli d'émotion, d'objectifs et de gratitude sans fin. La fraternité sans fin est une bénédiction au-delà des mots. J'espère te rendre fier. Tout mon amour, pour toujours." a écrit l'acteur en légende de l'image.