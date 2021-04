Fast and Furious 9 : Brian (Paul Walker) va-t-il être tué dans le film ? Le réalisateur se confie

Brian tué dans Fast and Furious 9 ?

On a pu le découvrir dans la nouvelle bande-annonce de Fast and Furious 9, Mia, incarnée par Jordana Brewster, fera son grand retour dans la saga après avoir manqué plusieurs films. Néanmoins, suite à la mort de l'acteur Paul Walker, elle ne sera logiquement pas accompagnée de Brian, son mari dans l'histoire. De fait, une question se pose : doit-on craindre d'apprendre que le meilleur pote de Dom a été tué hors-caméras, ce qui légitimerait sa nouvelle absence dans ce film ?

Vous pouvez souffler, la réponse est non. Là où un passage du trailer nous laissait déjà craindre le pire (on y découvrait Dom en train de regarder avec émotion une vidéo de Brian), Justin Lin - le réalisateur, a promis auprès de Variety que le personnage allait bien, "L'idée que Brian O'Connor est toujours en vie dans cet univers, c'est quelque chose de vraiment impactant et important".

La présence de Brian se fera sentir

Puis, tandis que ce nouvel épisode a été imaginé comme "le début du chapitre final de la saga", le cinéaste a confessé, "En voyant ça comme ça, ça laisse beaucoup d'espace pour jouer avec nos personnages et Brian, évidemment, reste une énorme partie de cet univers". Autrement dit, à l'approche de la fin de la franchise, il n'est pas question de briser le coeur des fans, ni le concept de "famille", en faisant mourir un tel héros. Au contraire, il a encore des choses à vivre dans cet univers.

Toutefois, n'allez pas non plus imaginer que des apparitions physiques de Brian (possiblement joué par les frères de Paul Walker) aux côtés de Dom sont forcément à prévoir. Justin Lin l'a rappelé, "C'est le principal problème [la façon de le représenter]. Je veux rester le plus respectueux, donc comment faire..."

Par conséquent, s'il a assuré "Je pense que dans Fast 9 vous ressentirez la présence de Brian", le personnage pourrait principalement être représenté à travers des dialogues, des photos montages ou vidéos d'archive. Une façon de le garder en vie dans l'histoire sans pour autant trop jouer avec l'image de Paul Walker.