Fast and Furious 9 : Paul Walker et des séquences dans l'espace dans la bande-annonce

A priori, même si on a encore du mal à y croire au regard de la crise sanitaire actuelle, la date de sortie de Fast and Furious 9 est fixée au 25 juin 2021 au cinéma. Et si l'on se fie à la nouvelle bande-annonce, on peut déjà s'attendre à l'épisode le plus chargé en scènes d'action badass et séquences WTF.

Vin Diesel valide le choix de John Cena

Ainsi, préparez-vous à voir des voitures voler dans les airs, des aimants géants tout casser en ville et notre gang préféré se rendre... dans l'espace. Oui, vous avez bien lu, Dom et ses potes vont carrément passer par le ciel pour se défaire des nouvelles menaces.

Et parmi les menaces à venir, on retrouvera notamment John Cena dans la peau de Jakob aka... le frère de Dom. Un choix surprenant sur le papier, mais finalement logique pour Vin Diesel. A l'occasion d'une conférence de presse à laquelle PRBK a pu participer, le comédien a en effet déclaré, "Il y avait tellement de possibilités et d'options d'acteurs à caster. Je me souviens quand John Cena est arrivé dans ce sanctuaire que j'ai et où je me rends pour m'entraîner, méditer et me rapprocher de Dom. Vous allez sûrement penser que je suis dingue, mais quand je l'ai vu, j'ai eu le sentiment que Pablo, Paul Walker, me l'avait envoyé. J'ai appelé Justin le soir même pour lui dire que mes tripes et mon coeur me disaient que c'était le destin, que c'était un message. John Cena devait être mon frère dans ce film." Paul Walker que l'on peut d'ailleurs furtivement apercevoir dans le trailer dans une séquence très touchante.

Des femmes enfin présentes

Mais cet affrontement entre frangins n'est pas la seule chose excitante que nous promet cette bande-annonce. Pour la première fois depuis le début de la saga, les femmes auront un réel rôle à jouer dans cette nouvelle histoire et se retrouveront ainsi au centre des scènes d'action épiques. Et forcément, Michelle Rodriguez - qui n'a jamais caché sa frustration par le passé, est plus que ravie de cette évolution.

Durant la conférence de presse, l'interprète de Letty a notamment révélé, "Le studio a embauché une super scénariste pour développer les personnages féminins. Quand j'ai vu le film, c'était 'drop the mic'. Je peux enfin me relaxer. Toutes les femmes de la saga ont reçu une quantité égale d'amour. Cela a réchauffé mon coeur. Voir Natalie (Emmanuel) faire autre chose que taper sur le clavier d'un ordi, voir Anna, ce nouveau personnage, défoncer des gueules et être une arme vivante, de me voir en pleine action avec Jordana Brewster qui est de retour, c'est ce que je voulais. Je suis vraiment heureuse."

Il y en aura donc pour tout le monde, même pour les fans de Tokyo Drift avec les retours de Han (Sung Kang), Sean (Lucas Black) et Twinkie (Bow Wow).

Rendez-vous, on l'espère, le 25 juin au cinéma pour découvrir Fast and Furious 9.