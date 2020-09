Fast and Furious 9 dans l'espace ? Michelle Rodriguez confirme

Vous pensiez que la saga Fast & Furious ne pouvait pas aller plus loin dans le WTF et les séquences ridiculement improbables ? Vous aviez tort. Tandis que la première bande-annonce de Fast 9 - attendu en 2021 au cinéma, nous promettait déjà une course-poursuite dans le ciel avec une voiture et un avion, Michelle Rodriguez a révélé cette semaine dans The Jess Cagle Show que le film ira même encore plus loin.

Fast and Furious dans l'espace

Quelques mois après les sous-entendus de Ludacris au sujet d'un passage de la franchise dans l'espace, l'interprète de Letty a confirmé malgré-elle cette rumeur, "Oh non, comment l'avez-vous découvert ? Vous voyez ce qui se passe ? Les gens commencent à parler en coulisses" a-t-elle soupiré. "Quand un film ne sort pas au bon moment [avant l'épidémie, la sortie de Fast 9 était prévue en 2020, ndlr], les choses finissent par sortir. Personne n'était censé savoir ça !"

Cependant, si Michelle Rodriguez a donc confirmé que Fast & Furious quittera bien la Terre pour se rendre tout là-haut, la comédienne n'a rien révélé des raisons derrière cette situation, ni des personnages qui seront impliqués dans ce voyage spatial. Tout ce que l'on sait, c'est que Letty ne sera pas concernée par ce WTF, "Et bah, non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas assez chanceuse pour avoir le droit de débarquer dans l'espace".

Assister à une chasse à l'homme dans l'espace à base de vaisseaux spatiaux et champs d'astéroïdes, c'est la vie qu'on n'avait pas du tout choisie en 2001 en regardant le premier film de la saga.