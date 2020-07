Fast and Furious 9 : un passage WTF dans l'espace ? Un acteur confirme presque

A chaque nouveau film c'est la même chose, la franchise Fast & Furious se surpasse dans le n'importe quoi pour nous offrir des séquences absolument WTF. On peut encore le découvrir dans la bande-annonce de Fast 9 - qui sortira en 2021 au cinéma, où l'on voit Dom s'amuser à accrocher sa voiture à une corde en suspension pour s'élancer dans les airs afin de rattraper un avion. Oui, même nous on a du mal à croire ce que l'on vient d'écrire.

Impossible de faire plus improbable que ça ? Faux. A l'occasion d'une interview accordée à SXM, Ludacris - l'interprète de Tej Parker, a sous-entendu que Fast 9 (ou Fast 10) pourrait tout simplement quitter les routes pour passer par le ciel.

Rendez-vous dans l'espace pour Dom et sa bande ?

Durant un débat sur cette folie créative, une journaliste a notamment dévoilé ceci, "Je n'arrive même pas à voir ce que les producteurs pourraient encore sortir pour nous impressionner. Ça devrait forcément passer par l'espace, ou un sous-marin. Dans ma tête, je n'arrive même pas à imaginer quel truc encore plus fou pourrait arriver dans le prochain film".

Un avis qui a beaucoup fait rire l'acteur/rappeur, "Je me disais déjà ça il y a 6 films Fast & Furious. Et je suis dedans et je n'arrive toujours pas à comprendre comment on arrive à faire tout ça", et qui l'a tout simplement motivé à lâcher une petite bombe, "Vous venez juste de dire quelque chose de très important. Je peux vous dire que vous êtes très intuitive, car vous avez vu juste sur quelque chose, mais je ne dirai rien".

Ce sous-entendu concerne-t-il réellement la possibilité d'un passage de la saga dans l'espace ? Ludacris n'a bien évidemment pas souhaité confirmer ou non l'info, mais sa réaction au moment où la journaliste le relance, "je suis sûre que c'est concernant l'espace !" (voir ici), et ses propos ensuite, "Je ne sais pas de quoi on parle", semblent tout dire.

Oui, l'expression WTF devrait encore passer à un autre niveau.