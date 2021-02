Fast and Furious 9 : de fausses cascades ? Les coulisses impressionnantes d'une scène dévoilées

Rendez-vous (on l'espère) le 28 mai 2021 afin de découvrir au cinéma Fast and Furious 9. Et alors que ce nouvel épisode de la saga a vu sa date de sortie être repoussée plusieurs fois à cause de l'épidémie de Covid-19, Justin Lin semble en avoir marre d'attendre de pouvoir enfin le partager avec les fans.

Que des vraies cascades dans la saga Fast ?

Ainsi, à l'occasion de la diffusion de la nouvelle bande-annonce de Fast and Furious 9 lors du Super Bowl LV, le réalisateur a profité de son compte Twitter pour chauffer le public et faire monter son excitation. De quelle façon ? En révélant les coulisses de l'une des plus grosses cascades à venir dans ce nouveau film.

Oui, là où la franchise Fast and Furious s'amuse régulièrement à jouer avec le n'importe quoi afin de nous en mettre plein les yeux, Justin Lin a tenu à nous rappeler que les scènes d'action sont pourtant réalisées sur un plateau et non pas sur ordinateur.

Justin Lin dévoile les coulisses impressionnantes d'une scène d'action

"Une séquence de 4 secondes à l'écran = 8 mois de préparation, 4 jours de production et 3 voitures détruites" a-t-il ainsi écrit dans un message, avant de rendre hommage au "travail de l'équipe la plus talentueuse et concernée composée de plus de 100 personnes". Et effectivement, les coulisses de la scène en question sont tout simplement impressionnantes.

Là où à la rédac, on l'avoue, on pensait que tout avait été créé en effets spéciaux tant la mise en scène et les lois de la physique défient toute logique ici, on se rend finalement compte que l'équipe de Fast a rivalisé d'ingéniosité et de talent pour mettre en boîte cette cascade aussi folle que jouissive. Alors évidemment, les décors ne sont pas réels et ont été ajoutés en post-production, mais cela n'enlève rien à la folie de cette performance.