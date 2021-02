Fast and Furious 9 : cascades totalement folles et grands retour dans la bande-annonce

On ne sait pas si Fast and Furious 9 sortira réellement au cinéma cette année, la faute à l'épidémie de Covid-19, mais Vin Diesel et les producteurs veulent y croire. Tandis que la date de sortie est actuellement fixée au 28 mai 2021 après avoir été plusieurs fois décalée, l'équipe du film a donc profité du Super Bowl LV organisé ce dimanche 7 février pour le teaser à travers une nouvelle bande-annonce.

Un trailer classique mais efficace pour Fast and Furious 9

D'une durée de 30 secondes seulement, cette vidéo - qui sert surtout à nous rappeler que ce film existe toujours, nous promet une chose très importante : la recette classique de la franchise sera encore une fois respectée ici. Autrement dit ? Les fameuses valeurs de Dom qui englobent chacune des histoires seront bien présentes, "Le monde passe son temps à changer mais il y a une chose qui reste toujours la même, [la famille]", et les cascades en voitures aussi improbables que spectaculaires seront encore au rendez-vous (mention spéciale à la voiture bélier).

Mais ce n'est pas tout, afin d'apporter un second souffle à la saga, les twists badass et jouissifs ne seront pas oubliés (comment ne pas citer les retours de Han et Mia / l'apparition intrigante du frère de Dom joué par John Cena) et surtout, l'humour ne sera pas mis de côté, en témoigne une Helen Mirren déchaînée derrière son volant.

Si cette nouvelle bande-annonce de Fast and Furious 9 ne révèle pas réellement plus de choses que les précédentes, elle a tout de même le mérite de nous hyper de nouveau. On croise désormais les doigts pour que les salles soient ouvertes en mai prochain...